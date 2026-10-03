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Veel mensen met beperking mijden winkels: 'Soms kom ik niet eens binnen'

Persoonlijke verhalen

Gisteren, 22:55

Voor veel mensen met een lichamelijke beperking is een bezoek aan de winkel nog altijd niet vanzelfsprekend. Bijna driekwart (73 procent) slaat een winkelbezoek weleens over omdat winkels onvoldoende toegankelijk zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Nationale Vereniging de Zonnebloem.

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Maar liefst 91 procent van de ondervraagden zegt problemen te ervaren tijdens het winkelen. Denk aan volle of smalle gangpaden, zware deuren, hoge schappen en het ontbreken van een aangepast toilet. Door het gebrek aan een toegankelijk toilet gebruikt 31 procent incontinentiemateriaal en gaat 38 procent eerder naar huis.

Iemand die weet waar deze mensen met om moeten gaan is Glen, door een zeldzamen aandoening zit hij in een rolstoel. In de bovenstaande video vertelt hij de grootste obstakel voor mindervaliden tijdens het winkelen.

Niet serieus genomen worden

Ook de manier waarop mensen worden benaderd speelt een rol. Zo voelt 42 procent zich niet serieus genomen of onvoldoende geholpen door winkelpersoneel.

Volgens de Zonnebloem hoeft een toegankelijke winkel niet altijd veel te kosten. Kleine aanpassingen, zoals een drempelhulp, een bel bij de ingang of een mobiel pinapparaat, kunnen volgens de organisatie al een groot verschil maken.

Door Redactie Hart van Nederland
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