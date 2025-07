Burgemeester Wijk bij Duurstede stopt na plotseling overlijden stiefzoon Luca (19)

Burgemeester Iris Meerts van Wijk bij Duurstede stopt met haar werk, na het plotselinge overlijden van haar 19-jarige stiefzoon. Dat vertelt Meerts op Instagram: 'Onder deze omstandigheden kan ik mijn rol als burgemeester van Wijk bij Duurstede niet goed vervullen.'

De stiefzoon van de burgemeester is op 2 juli volkomen onverwacht overleden. De uitvaart was vrijdag in Rotterdam. 'De komende tijd proberen we dit grote verlies een plek te geven, samen met onze kinderen en iedereen die zo geweldig lief om ons heen is gaan staan', schrijft Meerts.

'Rust zacht, lieve Luca'

Meerts heeft de commissaris van de Koning op de hoogte gesteld van haar besluit. Op Instagram schrijft ze: 'Rust zacht, lieve Luca.' Ook benoemt ze hoe dankbaar ze is voor de persoon die haar stiefzoon was. 'Hij zag en hielp mensen naar wie wij soms liever niet omkijken - bijvoorbeeld omdat ze anders zijn.'

Hart van Nederland/ANP