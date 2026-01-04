Joop (75) z'n hobby is zout strooien, hij doet dat al 19 jaar

Joop Kraan (75) strooit al bijna negentien jaar de wegen in de omgeving Oudewater. Hij begon ermee omdat hij het strooibedrijf kende en werd gevraagd om mee te rijden. "Ik vond het prima, want ik vind rijden leuk. Het is mijn werk ook, en ik ken de omgeving goed. Het is echt een lucratieve hobby voor mij."

Voor Joop is het strooien een soort seizoensgebonden bijbaan geworden, eentje die hij met plezier doet. "Het is echt een lucratieve hobby", zegt hij met een glimlach. Maar de hobby is niet zonder spanning. "Soms rijd ik op weggetjes die maar 15 centimeter breder zijn dan mijn auto. Dan is het wel even spannend. Maar ik vertrouw erop dat het goed komt. Gewoon rustig blijven doorrijden."

Altijd paraat

Elk jaar van 1 november tot 1 april staat Joop 24 uur per dag stand-by. Vier maanden lang is zijn telefoon heilig, want zodra het KNMI waarschuwt voor gladheid, moet hij binnen twintig minuten in de auto zitten. "Mijn leven heb ik erop ingericht", legt hij uit. "Ik drink in die maanden geen biertje of wijntje. Je moet altijd klaar kunnen staan."

Dat continue paraat staan begint hem echter op te breken, geeft hij toe. "Afgelopen jaren zei ik altijd: ‘Ja hoor, volgend jaar ben ik er weer.’ Maar nu denk ik er voor het eerst over na om te stoppen." Vooral thuis klinkt er hoop op verandering. "Mijn vrouw wil eigenlijk dat ik ermee ophoud," zegt Joop. "Dus ik houd nu een slag om de arm."