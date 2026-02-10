Volg Hart van Nederland
Moeder zieke Levi (12) brengt troost in ziekenhuis: 'Elk kind is van waarde'

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 20:00 - Update: 14 minuten geleden

Zieke kinderen even laten vergeten waar ze zijn, dat is het idee achter Theater aan het Bed. In het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht komt deze bijzondere voorstelling tot leven, bedacht door de moeder van Levi. Haar 12-jarige zoon heeft zelf een ernstige hartafwijking. Met het verhaal van Lou Aap en Lev Leeuw brengt zij troost, aandacht en een glimlach naar kinderen die ernstig ziek zijn.

Wanneer Kims zoon Levi wordt geboren, blijkt al snel dat hij een moeilijke start heeft. "Hij is geboren met een hartafwijking. Al zijn organen liggen verkeerd om", vertelt de moeder. Het gezin merkte hoe Levi's energie sneller opraakte. "Hij ging dan ineens op de grond liggen en kon letterlijk geen stap meer verzetten. Zijn energie was compleet op."

Toch ontdekken zijn ouders dat zijn tragere tempo ook iets bijzonders met zich meebrengt: Levi ziet dingen die anderen niet zien en verwondert zich over alles om hem heen.

Dromerig en ondeugend

Die bijzondere manier van kijken inspireert zijn moeder om een droom na te jagen: een eigen kinderboek. "Ik hield al een dagboek bij, maar ik heb altijd de droom gehad om een kinderboek te schrijven." Zo ontstond het verhaal van Lou en Lev, twee vrienden die elk hun eigen tempo hebben. Lev, de dromerige leeuw die alles rustig bekijkt, en Lou, de snelle en ondeugende aap die overal doorheen raast.

De vele operaties en ziekenhuisbezoeken bepalen lange tijd hun leven. Kim zag dat er al veel voor kinderen in het ziekenhuis werd gedaan en voegde daar het idee van Lou en Lev aan toe. "Ik vond poppenspel altijd heel leuk. Hoe leuk zou het zijn als we Lou en Lev tot leven brengen met poppen?"

Dat heeft de moeder met hulp gedaan en zo maken ze heel veel kinderen in het ziekenhuis blij, zo is te zien in de video boven dit artikel. Het boek en theaterstuk moeten kinderen laten voelen dat ieder tempo oké is. "Ik hoop dat door Lou en Lev elk kind zich gezien voelt. Dat elk kind van waarde is."

Door Redactie Hart van Nederland

