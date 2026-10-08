Jeugdinstelling weigert camera's weg te halen na eis inspectie: 'Ik durf strijd wel aan'

Jeugdinstelling De Grote Geer in Houten is het niet eens met het besluit van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dat de camera's weggehaald moeten worden. Dit had officieel al vóór 1 oktober moeten gebeuren. Eigenaar Wim Diepeveen haalt ze echter bewust niet weg. "Ik durf de confrontatie met de IGJ wel aan!"

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Volgens Wim worden de camera's in zijn jeugdinstelling correct gebruikt en hebben ze een toegevoegde waarde binnen het woongezin. "Alleen in de woon- en leefgebieden, zoals de woonkamer en keuken, hangen er camera's ja. Die zijn er vooral om zelfstandig gedrag te stimuleren. We hoeven de jongeren nu namelijk minder fysiek te controleren, terwijl we toch een oogje in het zeil kunnen houden. Zo komt het meer aan op de jongeren zelf om hun klusjes te doen en elkaar te controleren."

De camera's dragen volgens Wim ook bij aan de veiligheid. "Jongeren komen bij ons niet met blanco bladen binnen zeg maar. Daar is gewoon extra toezicht voor nodig om meer veiligheid en controle te kunnen garanderen. De ouders van de jongeren begrijpen dit ook. Die zijn vaak de wanhoop nabij dat hun kinderen weer op het goede pad moeten komen. Ze snappen dan dat wij ook goed overzicht moeten kunnen houden in hun progressie en de omgeving van de instelling zo veilig mogelijk blijft."

Niet alleen de ouders

Ook de jongeren die in de instelling wonen, zijn blij dat de camera's er hangen. Suzanne (18) woont nu een jaar in het woongezin en begrijpt waarom de camera's er hangen. "Het werd meteen vermeld tijdens mijn intake dat er camera's hangen en waarom. Ik zie ook dat ze er voor de veiligheid hangen. Het voorkomt escalaties. Er hoeven nu geen welles/nietes spelletjes gespeeld te worden in discussies. We kunnen namelijk gewoon kijken naar de beelden als dat nodig is."

Nathanaël (22) ervaart ook de voordelen van de camera's en begrijpt niet waarom de IGJ wil dat ze worden weggehaald. "Iedereen hier heeft er baat bij dat de camera's er zijn. Ik woon hier nu sinds 2022 en ik heb het al die tijd als fijn ervaren. Maar de IGJ wil dit blijkbaar niet inzien. Niemand van hen heeft ook aan ons zelf gevraagd wat wij vinden van de camera's. Ze bepalen zelf wat goed is voor de jongeren, maar dat zouden eigenlijk wijzelf moeten zijn. Voor mij zou namelijk het veiligheidsgevoel afnemen als de camera's worden weggehaald!"

Reactie IGJ

Toch blijft de IGJ bij haar oorspronkelijke standpunt dat de camera's weg moeten. "Cameratoezicht in de jeugdhulp is een vorm van vrijheidsbeperking en dus een inperking van een grondrecht. Jeugdigen moeten fouten kunnen maken, met elkaar ruzie kunnen maken, iets kapot maken, een keer stiekem iets doen wat eigenlijk niet mag, zonder dat er een camera op hen is gericht. De camera’s bevorderen daarnaast (sociaal) wenselijk gedrag en voorkomen ongewenst gedrag doordat jongeren weten dat de ‘pakkans’ relatief groot is."

Wim kan hier met zijn hoofd niet bij: "Als de camera's er mede voor zorgen dat jongeren zich positief ontwikkelen zie ik alleen maar winst. Ze verwachten dat je de zwaarste type jongeren goed behandeld, maar dan wel met twee handen op de rug..."

Op 3 november staat een hoorzitting gepland. Dan wordt besproken of de camera's mogen blijven of alsnog weggehaald moeten worden. De IGJ laat weten tot die tijd niet verder inhoudelijk op de zaak in te gaan.