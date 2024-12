Uit huis geplaatste toeslagenkinderen na jaren weer terug bij ouders

Gerda en Jurgen Deceuninck hebben na een jarenlange juridische strijd hun ouderlijk gezag over Zoé (11) en Nora (10) teruggekregen. Het stel raakte hun dochters kwijt door de toeslagenaffaire en een vrijwillige uithuisplaatsing die onverwacht permanent leek te worden. Een recente uitspraak van de rechter heeft dat nu rechtgezet.

Vrijdagochtend zijn de twee meisjes weer met hun biologische ouders herenigd en samen teruggekeerd naar hun ouderlijke woning in Drenthe. De uithuisplaatsing had een diepe impact op het gezin. Zoé groeide op tot een puber bij pleegouders, terwijl Nora nauwelijks herinneringen heeft aan haar ouders.

Toch bleef er een onzichtbare band. Zo zocht Zoé, naarmate ze ouder werd, zelf naar informatie over haar ouders en begon ze zich steeds sterker met hen verbonden te voelen. Nora is nog voorzichtig, maar kleine gebaren laten zien dat ook bij haar het vertrouwen groeit en de liefde nog aanwezig is.

Gezin opbouwen

Gerda en Jurgen willen nu de tijd nemen om hun gezin opnieuw op te bouwen. Ze werken samen met de pleegouders, die jarenlang voor hun dochters zorgden, en voelen het belang van een harmonieuze overgang. Het stel weet dat ze hun rol als ouders moeten delen, maar dat zien ze ook als een kans om de kinderen de best mogelijke toekomst te bieden.

Tegelijkertijd blijven ze vechten voor hervormingen in het jeugdzorgsysteem en gerechtigheid voor andere slachtoffers van de toeslagenaffaire.