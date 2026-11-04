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Van uienvape tot uienkroket: studenten bedenken oplossingen voor voedselverspilling

Persoonlijke verhalen

Gisteren, 22:54

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Een kroket van uien? Het klinkt misschien wat vreemd, maar studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden gingen ermee aan de slag. Ze kregen de opdracht om nieuwe producten te bedenken van voedsel dat anders mogelijk verloren gaat. Van onverkochte uien tot oud brood en overrijpe bananen: niets was te gek.

De uitdaging kwam onder meer van akkerbouwer Frans Maas uit de Noordoostpolder. Hij wilde weten wat hij met zijn uien kan doen als de marktprijs zo laag is dat een deel van de oogst nauwelijks rendabel kan worden verkocht. De tweedejaarsstudenten van de opleiding Food lieten hun fantasie de vrije loop.

Van uienvape tot uienkroket

Tijdens het bedenken van nieuwe producten kwamen de meest bijzondere ideeën voorbij. Zo werd er gedacht aan uienijs, bonbons met uiensmaak en zelfs uiensigaretten en een vape met uiendampen. Ook de uienkroket kwam uit de ideeënkoker.

Niet alleen uien stonden centraal. De studenten gingen ook aan de slag met oud brood, overrijpe bananen en een overschot aan bloemkolen. Het doel: nieuwe producten en snacks bedenken om voedselverspilling tegen te gaan.

Maar is zo'n uienkroket ook echt lekker? In de video bovenaan dit artikel zie je welke bijzondere producten de studenten hebben bedacht en of de uienkroket naar meer smaakt.

Door Redactie Hart van Nederland
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