Onbekende vrouw bedankt Truida (92) met een knuffel, even later is haar ketting weg

Een vrouw vroeg Truida maandag de weg en was haar zo dankbaar dat ze haar een knuffel gaf. Maar die knuffel bleek niet zo onschuldig, want ineens was Truida haar gouden ketting kwijt. De 92-jarige vrouw is slachtoffer geworden van een zogenoemde knuffeldief. De kleindochter van Truida deed een oproep op sociale media en al snel bleek volgens de familie dat het mogelijk gaat om een koppel dat vaker toeslaat. Daarom wil dochter Hilda anderen graag waarschuwen.

Truida was maandag aan het tuinieren toen een auto stopte en een vrouwelijke inzittende om de weg vroeg. De 92-jarige vrouw wees haar vriendelijk de richting. Als bedankje stapte de onbekende vrouw uit en gaf haar meerdere knuffels. Tijdens dat contact voelde Truida zich ongemakkelijk toen de vrouw ook haar hand vastpakte. "Ze trok haar hand terug en stuurde de vrouw weg", vertelt dochter Hilda aan Hart van Nederland.

Vreemde ketting, armband en ring ineens om

Pas toen Truida daarna naar binnen liep, ontdekte ze dat haar gouden ketting verdwenen was. "In plaats daarvan droeg ze ineens een andere ketting, een armband en een ring die niet van haar waren", zegt Hilda. Vermoedelijk zijn deze voorwerpen gebruikt als afleiding tijdens de diefstal.

Truida schakelde direct de politie in en deed aangifte. Haar familie besloot daarnaast via sociale media een waarschuwing te verspreiden. Daaruit bleek volgens de familie dat mogelijk dezelfde daders de afgelopen dagen vaker op deze manier hebben toegeslagen.

De familie roept mensen, en vooral ouderen, op extra waakzaam te zijn als onbekenden zomaar contact zoeken of om hulp vragen aan de deur of op straat. "We willen voorkomen dat anderen hetzelfde overkomt."

Politie Oost-Nederland wilde Hart van Nederland niet te woord staan en zegt dat ze de omvang van het probleem niet goed kent.