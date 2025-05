Traumaheli vliegt 30 jaar rond: zonder die vlucht had Marloes het niet overleefd

Al 30 jaar spelen de traumahelikopter en zijn bemanning een cruciale rol bij spoedeisende hulp. Destijds begonnen ze met één helikopter als proef. Nu zijn er acht helikopters verspreid over het hele land en 37 piloten. In die tijd hebben ze al talloze levens gered, zo ook dat van Marloes. "Zonder die helikopter was ik er niet meer geweest," zegt Marloes Laman tegen Hart van Nederland.

Op 1 juni 1997 stapte de toen 16-jarige Marloes nietsvermoedend op haar paard voor een rit door het bos bij Lelystad. Wat er daarna gebeurde, weet ze zelf niet meer. "Toen is het lampje uitgegaan", vertelt ze. Pas later bleek dat ze onder meer een gebroken arm en een hersenbeschadiging had opgelopen.

Een van de eersten

Ze had geluk dat het paard uit zichzelf terugkeerde naar de manege. Daar sloegen meteen alle alarmbellen aan. Er volgde een zoektocht, en uiteindelijk trof ambulancepersoneel Marloes aan. Haar toestand was zo ernstig dat ze besloten meteen een traumahelikopter in te schakelen. "Ze deden niets vanwege hoe ik erbij lag", herinnert ze zich. "Ze hebben meteen de traumaheli opgeroepen."

30 jaar traumahelikopter in Nederland Dertig jaar geleden steeg in Nederland voor het eerst een traumahelikopter op. De ANWB begon toen met een proef in samenwerking met het VUmc in Amsterdam. Dat idee groeide uit tot een landelijk netwerk van acht helikopters en 37 piloten. De traumaheli’s worden jaarlijks zo’n 12.000 keer ingezet – dat is ruim 30 keer per dag. Ze brengen gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen razendsnel naar slachtoffers, of vervoeren gewonden naar het ziekenhuis. Zeker bij ernstige ongelukken en druk verkeer is die snelheid vaak van levensbelang. De helikopter bleek dé oplossing voor de toenemende verkeersdrukte begin jaren ’90. De toestellen staan 24 uur per dag, zeven dagen per week paraat om te assisteren bij ongelukken.

Ze was een van de eersten die niet alleen hulp kreeg van de traumahelikopter, maar er ook daadwerkelijk mee werd vervoerd. "Met de ambulance had ik het niet gehaald. Ik moest naar een academisch ziekenhuis in Amsterdam." Daar werd ze direct opgenomen op de intensive care, met beademing en operaties aan haar hoofd. In totaal lag ze zeven weken in het ziekenhuis, waarvan enkele in coma.

Dankbaar

Ruim 27 jaar later kijkt Marloes met dankbaarheid terug. "Ik mag in mijn handen knijpen." Afgelopen vrijdag ontmoette ze tijdens een jubileumbijeenkomst opnieuw de pilote die haar toen naar het ziekenhuis vloog. "Heel bijzonder", noemt ze dat moment. "Ik was haar eerste neurotraumapatiënt."

Fabian Kooij is arts bij het Mobiel Medisch Team (MMT) en wordt met een traumahelikopter het hele land doorgevlogen om zo snel mogelijk aanwezig te zijn bij een ongeluk of ramp. In de onderstaande video laat hij zien wat er allemaal in een traumahelikopter zit en legt hij uit waarom hun aanwezigheid van levensbelang is.