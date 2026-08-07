OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Transgender Danial (24) werd neergestoken in azc na afwijzen medebewoner

Persoonlijke verhalen

Gisteren, 21:01

Link gekopieerd

De 24-jarige Syrische transgender Danial werd in een asielzoekerscentrum meerdere keren met een mes gestoken nadat ze een medebewoner had afgewezen. Volgens Danial had ze daarvoor al meldingen gedaan omdat de man haar lastigviel en aanrandde. Vrijdag zou de politierechter de zaak behandelen, maar vanwege de ernst en een mogelijk discriminerend motief gaat de zaak naar de meervoudige kamer.

Danial vertelt dat het begon toen een medebewoner haar vroeg een brief te vertalen. Het bleek een liefdesverklaring. Nadat zij duidelijk had gemaakt geen seks met hem te willen, bleef hij haar volgens haar lastigvallen. Danial werd in haar gezicht, oren en hoofd gestoken. In de video boven dit artikel vertelt ze zelf wat er gebeurde en wat de aanval met haar heeft gedaan.

Volgens Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support zijn dit jaar al 575 incidenten gemeld waarbij asielzoekers vanwege hun geaardheid zijn aangevallen. Hij wil dat er meer wordt gedaan om deze groep te beschermen.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

"LGBTQIA+ vluchtelingen krijgen te weinig steun van IND"
"LGBTQIA+ vluchtelingen krijgen te weinig steun van IND"
Leefsituatie voor niet-hetero's nog steeds veel slechter dan voor hetero's
Leefsituatie voor niet-hetero's nog steeds veel slechter dan voor hetero's
'Aanpak van geweld tegen lhbti-asielzoekers faalt aan alle kanten'
'Aanpak van geweld tegen lhbti-asielzoekers faalt aan alle kanten'
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.