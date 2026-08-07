Transgender Danial (24) werd neergestoken in azc na afwijzen medebewoner

De 24-jarige Syrische transgender Danial werd in een asielzoekerscentrum meerdere keren met een mes gestoken nadat ze een medebewoner had afgewezen. Volgens Danial had ze daarvoor al meldingen gedaan omdat de man haar lastigviel en aanrandde. Vrijdag zou de politierechter de zaak behandelen, maar vanwege de ernst en een mogelijk discriminerend motief gaat de zaak naar de meervoudige kamer.

Danial vertelt dat het begon toen een medebewoner haar vroeg een brief te vertalen. Het bleek een liefdesverklaring. Nadat zij duidelijk had gemaakt geen seks met hem te willen, bleef hij haar volgens haar lastigvallen. Danial werd in haar gezicht, oren en hoofd gestoken. In de video boven dit artikel vertelt ze zelf wat er gebeurde en wat de aanval met haar heeft gedaan.

Volgens Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support zijn dit jaar al 575 incidenten gemeld waarbij asielzoekers vanwege hun geaardheid zijn aangevallen. Hij wil dat er meer wordt gedaan om deze groep te beschermen.