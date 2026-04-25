Steeds meer zwangeren in de knel: babyspullen hard nodig

Een zwangerschap is doorgaans een van de mooiste ervaringen in een mensenleven. Maar dat geldt niet voor iedereen. Sommige vrouwen zitten in een lastige situatie en hebben bijvoorbeeld geldproblemen. En stress is niet goed voor het ongeboren kind. Daarom is er voor moeders met financiële stress een stichting die hen uit de brand helpt. Stichting Babyspullen voorziet aanstaande ouders van allerlei noodzakelijke spullen, van hydrofiele doeken tot ledikantjes.

Het aantal aanvragen van moeders neemt almaar toe, maar er worden steeds minder spullen gedoneerd om weg te geven. Dat levert een probleem op en daarmee ook een duidelijke oproep: doneer.

Dozen vol spullen

Kayleigh is 25 als ze zwanger raakt. Het is niet de beste tijd in haar leven. Haar partner heeft geen werk, zijzelf ook niet. Het kindje is zeer welkom, maar er is geen geld voor de benodigde spullen. Ze gaat zelf op zoek naar hulp en komt zo bij Stichting Babyspullen terecht. "Het was echt meteen fijn, ik dacht: daar heb ik wat aan."

Ze krijgt dozen vol spullen waarmee ze moeiteloos de eerste maanden doorkomt: flesjes, lakens en schoentjes. "Dan liep ik door de winkel en dacht: rompertjes moet ik hebben. Maar die zaten er ook in." Kayleigh vindt het daarom belangrijk om de stichting onder de aandacht te brengen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Minder donaties

Door het hele land zijn 200 steunpunten waar mensen spullen kunnen afgeven. De laatste jaren loopt dat aantal donaties terug. Waarom de stroom aan goederen opdroogt, is volgens de stichting gissen. "De situatie in de wereld helpt niet mee." De stichting krijgt ook meer bekendheid, waardoor het aantal aanvragen snel oploopt. In het eerste kwartaal van dit jaar waren er 37 procent meer aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar. "Er zijn misschien ook meer gezinnen waarin armoede een rol speelt."

Kayleigh is inmiddels alleenstaande moeder. Ze kijkt met warmte terug op alle hulp die ze kreeg en roept iedereen op om spullen af te geven. "Geef je spullen een tweede leven, zou ik willen zeggen. Ook al is het maar 1 rompertje of 1 lakentje, geef het alsjeblieft."