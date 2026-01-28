Deze simpele rits maakt het leven van René een stuk makkelijker

Een jas dichtritsen is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Voor de Limburgse René Smedt was dat jarenlang anders. Door een ongeluk raakte hij verlamd aan één arm. Een gewone rits dichttrekken bleek daardoor bijna onmogelijk en vaak vertrok hij dus met open jas. Inmiddels is daar gelukkig een oplossing voor.

René woont in Merselo en liep een paar maanden geleden een atelier binnen. Daar zag hij iets wat zijn dagelijks leven ineens een stuk makkelijker maakte: een magnetische rits. Geen gepriegel meer, geen kracht nodig. De rits klikt vanzelf dicht. Voor René betekende dat voor het eerst in lange tijd weer zelfstandig zijn jas sluiten.

De rits wordt gemaakt door atelierhouder Ronald Vluggen. Hij kwam het idee jaren geleden al tegen, maar zag weinig interesse. Tot René binnenstapte. In bovenstaande video zie je hoe een simpele rits een wereld van verschil kan maken.