Dochtertje (5) misbruikt vlak bij huis, ouders vinden straf veel te laag

De ouders van een 5-jarig meisje dat vorig jaar januari seksueel werd misbruikt in een steegje vlak bij haar huis, vinden de opgelegde gevangenisstraf van 2,5 jaar veel te laag. De inmiddels 25-jarige Lamar H. werd veroordeeld voor het misbruik van het meisje en een poging tot aanranding van een ander kind. Zowel het Openbaar Ministerie (OM) als de veroordeelde ging in hoger beroep.

Het meisje, de dochter van Jennifer en Menno, was op 31 januari 2025 buiten aan het spelen toen een onbekende man zich in een steegje aan haar vergreep. De dader maakte ook beelden van het misbruik. Het incident heeft diepe sporen nagelaten bij het gezin, dat nog altijd worstelt met de gevolgen.

Beeld: ANP

Een week eerder, op 24 januari, probeerde dezelfde man op klaarlichte dag een 11-jarig meisje aan te randen in de wijk Croonenburgh. Na een tip en onderzoek van camerabeelden wist de politie Lamar H. op 6 februari 2025 aan te houden. Hij bekende beide feiten.

Ouders teleurgesteld over straf

De rechtbank in Rotterdam veroordeelde H. op 10 november 2025 tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Voor de ouders van het 5-jarige slachtoffer voelde die uitspraak als een nieuwe klap, boven op het leed dat hun dochter en het gezin al was aangedaan. Omdat zowel het OM als H. in hoger beroep is gegaan, moet het gerechtshof zich opnieuw over de zaak buigen.