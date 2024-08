Stel met schuld van 14.000 euro wordt gered door anonieme schenker

Zzp'ers zijn in Nederland minder goed verzekerd tegen ziekte dan mensen die in loondienst zijn. Daarom sluiten veel zelfstandig ondernemers een arbeidsongeschiktheidsverzekering af. Zo ook Lisa haar man, die zelfstandig metselaar is. Maar een kleine fout bij het afsluiten van de verzekering leidde tot een eis van 14.000 euro.

De metselaar sloot een AOV af en dacht alles goed geregeld te hebben, schrijft Omroep Brabant. Maar tijdens de aanvraag vergat hij te melden dat hij in zijn jeugd de diagnose ADHD heeft gehad. Jaren later bracht deze fout zijn gezin in grote financiële problemen. De uitkering was niet geldig en de verzekeraar vroeg ruim 14.000 euro terug.

'Maak je geen zorgen'

Dat bedrag kunnen Lisa en haar man simpelweg niet betalen, waardoor hun toekomst en dat van hun twee kinderen onzeker bleef. Totdat afgelopen week een anonieme schenker zich meldde en de volledige schuld voor hen afloste. Per mail liet hij het gezin weten dat de factuur was betaald. Ook schreef hij: "Ga lekker verder met jullie leven en maak je geen zorgen", bericht Omroep Brabant.

Volgens de omroep was Lisa in ongeloof en had ze moeite te geloven dat dit echt was gebeurd. De verzekeringmaatschappij bevestigde de volgende dag dat de rekening inderdaad was betaald.