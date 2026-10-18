Roy vindt piepkleine schat op enorm boerenland: trouwring na 82 jaar terug bij familie

Roy van der Steeg uit het Brabantse Gennep wist afgelopen zomer niet was hij meemaakte. Hij had amper ervaring met zijn metaaldetector, maar trok er op een mooi julidag met zijn apparaat op uit om op een stuk boerenland te speuren naar bijzondere vondsten in de grond. En dat lukte, maar die vondst bracht niet alleen hem in verwondering, maar ook de hele familie Nabuurs.

De ring bleek namelijk van de vader van de 77-jarige Bert Nabuurs te zijn, kwijtgeraakt tijdens het dorsen op 't land in 1942. En nu is hij dus 82 jaar later ineens terecht. "Niemand had dat meer verwacht denk ik", zegt Bert tegen Hart van Nederland. "Mijn moeder vond het altijd jammer dat die ring was kwijtgeraakt."

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De verbazing is uiteraard ook aanwezig bij Roy. Toen zijn detector opeens begon te piepen en hij flink in de grond begon de graven was hij als een kind zo blij met de vondst van de mooie trouwring. "Als je ziet hoe groot het hier is, en dat je dan zo'n kleine ring onder je detector krijgt. Dat is bijzonder. Bert was er zichtbaar geëmotioneerd van dat hij de ring van zijn vader weer heeft."