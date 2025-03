Rinke redde levens bij tramaanslag, 6 jaar later vertelt zijn broer zijn verhaal

Dinsdag 18 maart is het zes jaar geleden dat Gökmen T. het vuur opende in een tram bij het 24 Oktoberplein in Utrecht en vier mensen doodschoot. Voor nabestaanden blijft deze dag een pijnlijk moment van gemis en verdriet. Dat geldt ook voor Bauke Terpstra, die zijn broer Rinke verloor bij de aanslag.

Dankzij het heldhaftige optreden van de 49-jarige Rinke werden die dag mogelijk meer dodelijke slachtoffers voorkomen. Hij zat op 18 maart 2019 in de tram toen T. instapte en begon te schieten. Rinke trok als eerste aan de noodrem. T. schoot daarna twee keer op hem, maar Rinke wist de kogels af te weren met een laptop.

Vervolgens draaide hij zich om en trapte een raam in. Eerst hielp hij anderen naar buiten, voordat hij zelf probeerde te vluchten. Dat mocht niet baten: hij werd in zijn rug geschoten en overleed ter plekke.

Missen

"Toen ik dat hoorde, stortte ik in elkaar", zegt zijn broer Bauke tegen Hart van Nederland. "Rinke was een vriendelijke en vrolijke jongen. Heel behulpzaam, tot het laatste moment van zijn leven." Bauke mist hem enorm en denkt vijf à zes keer per dag aan hem. "Best wel vaak."

De impact van de tramaanslag is enorm. Het strafproces tegen T. – die levenslang kreeg – was zwaar voor Bauke en zijn familie. In 2023 ontving Rinke postuum de zilveren Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon. Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht reikte de penning uit aan zijn nabestaanden.

Om Rinke te eren, schreef Bauke het boek De engeltjes waren op, dat komende dinsdag verschijnt. "Ik wil niet dat hij in de vergetelheid raakt."