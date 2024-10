Rineke (54) greep in toen hond Tjabo werd mishandeld en kan nu zelf niet meer lopen

In Dordrecht is een 54-jarige vrouw gewond geraakt na een gewelddadige aanval tijdens het uitlaten van haar hond. Twee weken na het incident heeft de vrouw, Rineke Jansen, nog steeds te maken met de nasleep, zowel fysiek als mentaal.

Op dinsdag 15 oktober vond de aanval plaats op de Krispijnseweg, waar Rineke rond 23.00 uur haar hond Tjabo aan het uitlaten was. Een jongeman, vermoedelijk 17 of 18 jaar oud, benaderde haar. Na een korte interactie waarbij de jongen zich agressief gedroeg tegenover de hond, sloeg de situatie om.

De jongen schopte de hond en bracht Rineke zelf ten val door haar voeten onderuit te vegen. Ze raakte hierbij ernstig gewond en werd later in het ziekenhuis behandeld voor een gebroken knieschijf en een zwaar gekneusde enkel. Haar rechterbeen zit in een brace en ze kan voorlopig niet lopen.

De aanval heeft grote gevolgen voor Rinekes dagelijks leven. Naast de fysieke beperkingen is ze psychisch zwaar aangeslagen. Ze durft haar huis niet meer uit en worstelt met angst en herbelevingen van het incident. Dit heeft ook invloed op haar rol als mantelzorger voor haar man, die afhankelijk is van een rolstoel.

Getuigen

De politie is op zoek naar getuigen van de aanval, maar tot nu toe heeft het onderzoek weinig resultaat opgeleverd. De dader, een jongen met een stevig postuur, droeg een zwarte pet en witte schoenen. De politie roept mensen die iets hebben gezien op om zich te melden, omdat zelfs kleine details kunnen helpen bij het opsporen van de dader.

Rineke hoopt dat de dader snel wordt gevonden, zodat ze haar leven weer op kan pakken.