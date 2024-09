Restaurateurs in geldnood: Soestenaren moeten wachten op geliefde Tensenbus

De iconische Tensenbus, een vertrouwd beeld voor velen in Soest, ligt momenteel in honderden stukjes te wachten op restauratie. Dit laatste exemplaar van de bus, opgericht in 1930 door WC Tensen, heeft dringend tussen de 60.000 en 80.000 euro nodig om weer op de weg te kunnen.

Karin Tielkemeijer, kleindochter van de oprichter, is nauw betrokken bij het restauratieproject. "De bus is belangrijk voor de wat oudere bevolking van Soest en is door zijn markante voorkomen toonaangevend voor haar geschiedenis", vertelt Karin.

Het restauratieproject is een echte gemeenschapsprestatie, met vrijwilligers die de bus volledig uit elkaar hebben gehaald. "Het is een soort burgerinitiatief dat tot stand is gekomen voor Soest, door Soest en met Soest", legt Karin uit. Deze gezamenlijke inspanning toont de gedeelde interesse voor de bus.

Passie en inzet

Het team van vrijwilligers, geleid door hoofd restauratie Wouter Boom, bestaat uit 14 mensen. "We werken in verschillende ploegen en bestaan uit een kudde vrijwilligers", vertelt Wouter trots.

Wouters betrokkenheid bij het project kwam toevallig tot stand. "Het was een grappige samenloop van omstandigheden. Ik kwam wat spullen langsbrengen bij de stichting en toen vroegen ze me als projectleider. Ze wisten dat ik al wat ervaring had in restaureren en ik kende de bus nog vanuit mijn jeugd. Dus ik kon eigenlijk geen nee zeggen."

Hoewel de eerste rit voorlopig gepland staat voor juli 2026 blijft de toekomst van de Tensenbus afhankelijk van fondsen. De hoop is hierbij gevestigd op de stichting om de benodigde bedragen binnen te halen. Tot die tijd werken de vrijwilligers onvermoeibaar door, vastberaden om de Tensenbus weer in volle glorie te herstellen.