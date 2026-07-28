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René Verschuur (61), die dochter Roos verloor bij tramaanslag, overleden

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 22:08

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René Verschuur, de vader van Roos Verschuur, die om het leven kwam bij de tramaanslag in Utrecht, is overleden. Dat maakt advocaat Sébas Diekstra bekend op Instagram. Verschuur is 61 jaar geworden.

Op 18 maart 2019 opende Gökmen T. het vuur in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Vier mensen kwamen om het leven, onder wie de 19-jarige Roos Verschuur. De dader werd later veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

Diekstra leerde René kort na de aanslag kennen. "Een kennismaking die direct voelde alsof we elkaar al jaren kenden. Er was vanaf het eerste moment een bijzondere band." Volgens de advocaat kreeg René een blijvende plek in zijn hart.

René confronteerde Gökmen T. in de rechtszaal

De dood van zijn dochter liet diepe sporen na. Tijdens een van de zittingsdagen in het strafproces schreeuwde René de verdachte na toen die de rechtszaal verliet. "Lafaard! Je bent een varken!"

Na de veroordeling van Gökmen T. bleef René zich uitspreken over de aanslag. Hij wilde duidelijkheid over de vraag of de schietpartij voorkomen had kunnen worden en vroeg de overheid om daar openheid over te geven. "Niet uit wrok, maar omdat hij behoefte had aan waarheid en erkenning", schrijft de advocaat.

Na de tramaanslag pakte René zijn leven weer op

Ondanks het grote verlies wist René zijn leven weer op te pakken. Na een scooterongeluk belandde hij in een revalidatiecentrum, waar hij verpleegkundige Doets ontmoette. De twee werden verliefd en trouwden op 18 maart 2021, precies twee jaar na de aanslag. Destijds vertelde René aan Hart van Nederland dat hij er bewust voor had gekozen om niet stil te blijven staan. "Roos had gewild dat ik verder zou gaan met leven."

Diekstra sluit zijn bericht af met een persoonlijk afscheid. "Ik zal René herinneren als een warme, eerlijke en moedige man, met een groot hart en een onvoorwaardelijke liefde voor zijn dochter Roos. Rust zacht, René. Dank voor je vertrouwen. Ik zal je nooit vergeten."

In 2021 deed René zijn verhaal bij Hart van Nederland. Het interview is terug te zien in de video bovenaan.

Door Redactie Hart van Nederland

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