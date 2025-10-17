Raadsels rond explosie en brand bij Apeldoornse erotiekzaak van 71-jarige Otto

Een wel heel opmerkelijke brand in Apeldoorn. Vader Otto (71) en zoon Dennis Abrahams (47) runnen daar aan de Asselsestraat de vrouwvriendelijke erotiekzaak Womaniser. Op camerabeelden is duidelijk te zien dat een persoon daar afgelopen nacht brand heeft gesticht. De twee ondernemers staan voor een raadsel: Waarom bij ons?

"Wij hebben geen vijanden", vertellen de heren verbijsterd tegen Hart van Nederland. "Maar het allerergste vinden we dat er een gezin boven de zaak woont. Gelukkig zijn zij ongedeerd gebleven." De Abrahams hebben de erotische zaak sinds 2012. "Toen werden we door sommigen nog met een schuin oog aangekeken", zegt zoon Dennis. "Ach ja, we zijn tenslotte een erotiekshop en daar kijkt men toch wat onwennig tegenaan. Maar inmiddels maken we onderdeel uit van de vaste groep ondernemers in Apeldoorn. Als er markt is, staan wij daar gewoon tussen met een kraampje."

'Welke idioot zit hier achter?'

Vader Otto is 71 jaar en runt de zaak nog steeds terwijl hij gepensioneerd is. "Het is zijn dagelijks werk en hij zit nu in zak en as door deze brandstichting", legt de zoon uit. "Welke idioot zit hier achter?" Hij vervolgt: "Waarom sticht je in vredesnaam brand bij een eroticawinkel? We zijn zo vreselijk geschrokken! Dit is ons nooit eerder overkomen.

Volgens de brandweer gaat het om een kleine brand "Dat zal best, maar wij zijn wel flink gedupeerd en moeten er met de verzekering uit zien te komen." De schade is enorm: de lingerie op de paspoppen kunnen weggegooid worden, evenals alle andere setjes en pakjes. "Er hangt een enorme stank in de zaak. We kunnen alles weggooien, het is allemaal onverkoopbaar. Bovendien hebben we door het blussen ook flinke waterschade opgelopen."

Politie vraagt om beelden

Toch blijft de ondernemer strijdlustig en stormde meteen naar overburen om hun camerabeelden op te vragen. "Die heb ik gelijk overgedragen aan de politie. Daarop is de hele brandstichting duidelijk te zien. Het was zo'n heftige explosie dat ik vermoed dat de dader zelf ook gewond is geraakt. Wellicht moet hij zich bij het ziekenhuis melden, zodat ze hem aan kunnen houden. Althans, dat hoop ik."

De politie Oost-Nederland bevestigt na het zien van de beelden dat zij uitgaan van brandstichting. "We roepen iedereen die mogelijk iets heeft gezien op om zich bij ons te melden met die informatie."