Peuter zwaargewond door glijbaan bij fastfoodrestaurant: teen geamputeerd

Een peuter uit Utrecht is dinsdag zwaargewond geraakt op de glijbaan van de McDonald's-vestiging in Huis ter Heide. Het letsel was zo ernstig dat een teen van het meisje in het ziekenhuis geamputeerd moest worden.

Hart van Nederland werd door geschrokken ooggetuigen geattendeerd op het afschuwelijke voorval. Jolanda, die om de hoek van het bewuste filiaal woont, zag het gebeuren en vertelt: "Mijn man heeft het zwaargewonde meisje en haar moeder gelukkig kunnen helpen. We hoorden ineens enorm gegil. Iedereen keek natuurlijk. De schoen van het meisje moest uit, alles zat onder het bloed."

'Al eerder gewaarschuwd'

De moeder van het meisje is nog helemaal beduusd van wat haar dochter is overkomen. "Het is zo verdrietig, mijn meisje heeft heel erg veel gehuild. Ik kan het zelf nauwelijks bevatten, zo veel is er gebeurd. Ik kom al jaren bij deze McDonald's en heb ze in het verleden ook al eens gewaarschuwd voor deze glijbaan, omdat er een scheur in zat. Dat wordt dan weer even gemaakt, maar vervolgens gaat het opnieuw mis. Maar het lijkt mij wel duidelijk: dit speeltoestel moet onmiddellijk weg."

Inmiddels is melding gedaan bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), bevestigt een woordvoerder van de veiligheidsdienst. "Ja, wij gaan onderzoek doen. Hoe dat eruit gaat zien en wanneer we daar de uitslag van verwachten, daar kan ik nu nog geen antwoord op geven."

Een woordvoerder van McDonald's Nederland laat weten: "We zijn natuurlijk ook geschrokken van wat er is gebeurd. Onze eerste aandacht ging uit naar hoe het nu met het meisje gaat. We hebben daarom contact gehad met de moeder. Al onze speeltoestellen worden jaarlijks gekeurd door een daartoe bevoegde keuringsinstantie, dus ook dit speeltoestel."