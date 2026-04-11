Peter (53) zoekt derde redder na hartstilstand op de piste in Oostenrijk

De 53-jarige Nederlandse snowboarder Peter Offermans heeft een val op de piste in het Oostenrijkse Gerlos in Tirol overleefd, nadat hij een hartstilstand kreeg. Zijn 15-jarige zoon sloeg alarm en omstanders begonnen onmiddellijk met reanimeren, waardoor zijn leven kon worden gered.

Offermans werd per helikopter naar een ziekenhuis in Innsbruck gebracht. "Het gaat nu weer goed met mij, ik heb twee van mijn hulpverleners via internet opgespoord", vertelt hij aan Hart van Nederland. Peter doet een oproep om ook de derde en laatste hulpverlener, een vrouwelijke arts, te vinden om haar te kunnen bedanken.

Het drietal heeft Peter letterlijk het leven gered. De Amsterdammer is daar zo van onder de indruk dat hij heeft besloten om zelf een reanimatiecursus te gaan volgen.