Marieke met zus vast in hotel in Sri Lanka: 'We kunnen nergens naartoe'

Zware overstromingen en aardverschuivingen teisteren grote delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. In Sri Lanka zijn inmiddels 123 mensen omgekomen door het noodweer van cycloon Ditwah, melden de autoriteiten. Zeker 130 mensen worden nog vermist. Ook Indonesië, Thailand en Maleisië zijn zwaar getroffen. In totaal zijn daar al honderden doden gevallen.

In Sri Lanka zit een kwart van de bevolking zonder stroom. Rivieren staan op kritiek peil en zo'n 44.000 mensen hebben hun huis moeten verlaten. De haven van Colombo ligt stil. Ook Nederlanders in het gebied maken zich zorgen. Marieke Koetsier zit samen met haar zus vast in een hotel: "Je kunt geen water meer kopen. We zouden eigenlijk gisteren met de trein gaan, maar niks werkt meer. We kunnen nergens meer naartoe."

Hulpverzoeken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Sri Lanka, Thailand en Indonesië aangepast en roept reizigers op de aanwijzingen van lokale autoriteiten te volgen. Tot zaterdagochtend vroeg zijn er enkele hulpverzoeken binnengekomen van Nederlanders in de getroffen gebieden.

Ook Marieke heeft inmiddels contact gezocht met de Nederlandse autoriteiten. "We zitten in het hotel en wachten op nieuws. Op dit moment is het gewoon afwachten tot ze zeggen dat we weg kunnen en dan kijken we wel verder."

Reisorganisaties TUI en Djoser laten weten op dit moment geen reizigers te hebben in de zwaarst getroffen regio's. "We volgen de situatie natuurlijk", zegt een woordvoerster van TUI. Vakantiegangers van TUI bevinden zich volgens haar in andere gebieden en zijn niet in gevaar. Hetzelfde geldt voor mensen die op groepsreis zijn met Djoser, aldus marketingmanager Hans de Rooij.