Oud-gangster Stephen raakte alles kwijt door drugs, nu helpt hij jongeren in Zwolle

In Zwolle is vrijdag een bijzonder inloophuis geopend waar jongeren terechtkunnen met allerlei problemen. Of het nu gaat om verslaving, huiselijk geweld of simpelweg hulp bij school of werk: bij het huis van Stephen vinden jongeren een luisterend oor. De initiatiefnemer, een Amerikaan met een heftig verleden, weet als geen ander hoe belangrijk dat is.

Stephen belandde zelf ooit diep in de ellende. Na jaren van drugsgebruik, diefstal en geweld vond hij pas rust in een christelijke ontwenningskliniek in Amerika. "In de kapel begon het. Ik kreeg het geloof dat ik opnieuw kon beginnen", zegt hij tegen Hart van Nederland. Die ervaring zette hem op het goede spoor en bracht hem uiteindelijk naar Nederland, waar hij nu samen met zijn vrouw jongeren helpt die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Zijn vrouw Melliena ziet dagelijks hoe hard die hulp nodig is. "Er komen hier tussen de tien en twintig jongeren per dag. Ze praten met coaches of bijvoorbeeld een psycholoog. Voor sommigen voelt het als een tussenstation richting de GGZ", vertelt ze.

Luisterend oor

Een van de vaste bezoekers is Romy. Haar jeugd was een opeenstapeling van teleurstellingen: ouders die niet voor haar konden zorgen, mislukte pleeggezinnen en afgebroken studies. "Bij de GGZ stoppen ze me vol pillen of zetten ze me in de separeercel", zegt ze. "Maar hier luisteren ze naar me. Stephen weet hoe het voelt om vast te zitten. Dat is veel waard."