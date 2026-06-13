Tweelingzussen Amanda en Richelle vullen 250 rugzakken voor vluchtelingenkinderen

Twee zussen uit Enschede hebben in korte tijd honderden donaties ingezameld voor gevluchte kinderen. Amanda en Richelle Pendjol vullen rugzakken met speelgoed, spelletjes en andere spullen die voor afleiding en ontspanning kunnen zorgen op opvanglocaties.

De actie is onderdeel van een landelijke inzameling van hulporganisatie Because We Carry. Die wil in totaal 7.000 gevulde rugzakken uitdelen aan kinderen en tieners in Nederlandse noodopvanglocaties en opvangcentra in Griekenland. De respons uit Enschede is groot. Binnen een week kwamen zoveel donaties binnen dat de opslag thuis niet meer voldoende was. Inmiddels worden de spullen verzameld in een loods.

Geschikte spullen

De zussen hopen 250 rugzakken te vullen. Daarvoor zijn al veel speelgoed, knuffels, spelletjes en verzorgingsproducten binnengekomen. Vooral voor oudere kinderen wordt nog gezocht naar geschikte spullen, zoals notitieboekjes, kaartspellen en buitenspeelgoed. Bij de inzameling wordt kritisch gekeken naar de ingeleverde spullen. Kapotte artikelen worden niet gebruikt en ook speelgoedwapens komen niet in de rugzakken terecht.

De actie loopt nog ruim een week. De zussen verwachten het druk te krijgen om alle rugzakken op tijd gevuld te krijgen, maar zijn vastbesloten om ook volgend jaar opnieuw mee te doen.