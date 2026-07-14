Ophef om beschadigde historische gevelsteen in Deventer: 'Ze zijn helemaal knettergek'

Een beschadigde gevelsteen zorgt voor ophef in de Deventer wijk De Bekkumer. Omwonenden zagen zaterdag hoe twee mannen met een betonboor een historische gevelsteen uit een muur probeerden te halen. Volgens buurtbewoners raakte ongeveer een derde van de steen beschadigd, waarna de politie werd ingeschakeld.

De politie bevestigt dat zaterdag om 19.31 uur een melding van vernieling van een gevelsteen binnenkwam. "Personen zouden er vervolgens vandoor zijn gegaan. Meer kunnen we er nu niet over zeggen", laat een woordvoerder weten.

'Stukje wijkgeschiedenis'

Buurtbewoners zijn verontwaardigd en zeggen dat de steen een bijzonder stukje wijkgeschiedenis is. Volgens hen beweerden de mannen dat zij toestemming hadden om de steen te verwijderen. De gemeente Deventer laat echter weten dat de gevelsteen geen gemeentelijk of rijksmonument is. Volgens de gemeente lijkt de steen bovendien particulier eigendom te zijn. "Wij als gemeente hebben hier niets mee te maken."

De betrokken moskeevereniging, die gebruikmaakt van het gebouwencomplex waarin de gevelsteen zit, heeft niet gereageerd op vragen van Hart van Nederland. Ook bij een bezoek aan de locatie deed niemand open.

In de video hierboven doen omwonenden hun verhaal.