Duiker Matthijs woont dit weekend 24 uur onder water

Wat gebeurt er met je lichaam en geest als je 24 uur onder water verblijft? Dat vroeg een groepje duikers zich af. Wat begon met barpraat bij de Twentse Duikvereniging is uitgelopen op een uitgebreid experiment dat dit weekend plaatsvindt. Een groepje bevriende duikliefhebbers werkte er bijna twee jaar aan en nu gaat het gebeuren. Een van hen woont dit weekend 24 uur onder water.

Onder water bij 't Grasbroek - in het Overijsselse dorpje Bornerbroek - ligt op 8,5 meter diepte een cabine, een 'onderwaterhuis'. Duikinstructeur Robert de Kinkelder vroeg zich altijd al af of het mogelijk zou zijn om daar langere tijd te verblijven. "Je moet het zo zien: alles is aanwezig, een tafel, een stoel, bankjes. Door de druk blijft het water buiten de cabine." Voor duikers is het een plek waar ze soms korte tijd vertoeven. Zo is er in 2018 nog een Paasbrunch geweest. Maar langere tijd?

Voor ze het weten is daar het project Sub24. De boel is goed voorbereid en doordacht door een kernteam van duikers en instructeurs. Duiker Matthijs Holtkamp is de Sjaak, hij zit in z'n eentje 24 uur in het onderwaterhuis. Helemaal aan zijn lot wordt hij niet overgelaten. "Met speciale apparatuur houden we het zuurstof- en CO2-gehalte in de gaten. Regelmatig komt er een medisch specialist een controle uitvoeren hoe hij er aan toe is. En er zijn continu twee duikers aanwezig in het water om een oogje in het zeil te houden."

Aandacht voor onderwaterleven

Het is eigenlijk een uit de hand gelopen grap, aldus Robert. Maar een stunt willen de mannen het niet noemen. "In Nederland is zoiets naar we weten niet eerder gedaan. We proberen hiermee de aandacht te trekken voor het onderwaterleven. Dingen die boven water vanzelfsprekend zijn wat betreft natuurbehoud, zijn dat onder water niet." Daarbij bestaat het Onderwaterhuis dit jaar 25 jaar en is het ook een manier om dit jubileum te vieren.

Wat er met de resultaten van het experiment gebeurt? "De stichting Twents Onderwaterhuis kan de data gebruiken. En verder iedereen die het wil weten. Het is meer een beetje kijken hoe ver we kunnen gaan. Maar niet onbezonnen. We weten waar we rekening mee moeten houden en welke rode vlaggen er zijn. We kunnen het experiment elk moment stopzetten als dat nodig is."