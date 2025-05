Honderden mensen bij stille tocht voor overleden AJ (14): 's Avonds merk je hoe veel zeer het doet'

Afgelopen vrijdag is de 14-jarige Angelo Junior (AJ) Verhagen overleden na een aanrijding met een vrachtwagen. Bij de nabestaanden heerst veel verdriet en ongeloof, maar er zijn ook vragen. Hoe heeft het zo mis kunnen gaan? Volgens meerdere bewoners van Almelo is de rotonde waar het ongeluk plaatsvond levensgevaarlijk en moet er dringend wat gebeuren. Donderdag wordt er een stille tocht gehouden voor AJ, georganiseerd door zijn vrienden en zijn voetbalclub Oranje Nassau Almelo. Ze willen hier ook de gevaarlijke situatie bij de rotonde aankaarten.

"Het zijn hele pittige dagen geweest. En af en toe 's avonds merk je dat het toch wel heel veel zeer doet", vertelt Youri, een vriend van AJ. Andere vrienden beschrijven de jongen als vriendelijk, iemand die van een grapje hield, respectvol, en als "een etterbak met een hart van goud".

Voor de vrienden is het erg belangrijk dat ze met de stille tocht een hart onder de riem kunnen steken bij de ouders van AJ. Maar ze willen ook een statement maken: de rotonde waar het ongeluk is gebeurd, moet anders. "De rotonde is gevaarlijk en er gebeuren vaker ongelukken", vertelt een aanwezige. "We willen dat er iets gebeurt."

"Je komt van de verkeerde kant aan fietsen en dat is het gevaarlijke. Daarom zie je eigenlijk en als fietser en als bestuurder niet wie er op de rotonde zit", legt iemand anders uit.

Met de opkomst, honderden mensen waren aanwezig, zijn de vrienden blij. "Dat was fantastisch om te zien.