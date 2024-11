Oude liefde roest niet: Corry en Jo trouwen nadat ze 40 jaar geleden scheidden

Corry (78) en Jo (81) gaven elkaar gisteren opnieuw het ja-woord, veertig jaar na hun scheiding. Het stel vond elkaar onverwachts terug toen ze in hetzelfde appartementencomplex in Yerseke belandden. "Hij zei zijn naam, en ik moest twee keer kijken voordat ik hem herkende," vertelt Corry met een lach. Bijzonder verhaal, maar wat blijkt uit het Hart van Nederland-panel? Meer mensen verlangen terug naar hun ex.

De scheiding van Corry en Jo destijds kwam door botsende families en een overvolle agenda. "We hadden nooit tijd voor onszelf," zegt Corry. Hun dochter Conny, die haar vader veertig jaar niet had gezien, moest even slikken toen ze hoorde dat haar ouders weer bij elkaar waren. "Ik dacht: hoe kan dit? Maar als ik zie hoe gelukkig ze samen zijn, gun ik het ze van harte. Mijn vader is eigenlijk hartstikke lief!"

Volgens relatietherapeut Joey Steur is het helemaal niet gek dat oude liefdes soms opnieuw opbloeien. "Gevoelens zijn tijdreizigers," legt hij uit. "Soms kom je elkaar later in een andere levensfase tegen en blijkt het ineens wél te werken." Voor Corry en Jo was dat zeker het geval. "Het voelt weer een beetje als vroeger," zegt Corry.

Tweede kans

Met koffie op de bank en oude foto’s in de hand genieten Corry en Jo van hun tweede kans op liefde. "Het voelt echt weer als toen," zegt Corry. En nu, als man en vrouw, zijn ze vastbesloten om van elke dag samen te genieten.

Maar Corry en Jo zijn niet de enigen die af en toe terugdenken aan hun ex. Uit het Hart van Nederland-panel blijkt dat 8% van de Nederlanders momenteel terugverlangt naar hun ex. Dit gevoel komt vaker voor bij mannen (10%) dan bij vrouwen (6%). 67% van de Nederlanders geeft aan dat ze niet terugverlangen naar een ex, en een opvallende 28% van de Nederlanders in een relatie zegt zelfs geen ex te hebben.

Onder mannen in een relatie verlangt 7% momenteel naar hun ex. 360.000 mannen zouden liever teruggaan naar hun oude liefde. Onder vrouwen in een relatie ligt dat percentage op 4%, goed voor zo’n 190.000 vrouwen. Toch blijkt uit het onderzoek dat voor de meerderheid, oude liefdes beter in het verleden blijven.