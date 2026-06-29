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Defensieklokkenluider eist 5 miljoen euro schadevergoeding van de staat

Persoonlijke verhalen

Gisteren, 22:48

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Voormalig F16-piloot Victor van Wulfen eist 5 miljoen euro schadevergoeding van de staat, na een jarenlange strijd met Defensie. Het begon allemaal in 2009, toen hij misstanden aan de kaak stelde op vliegbasis Eindhoven. Hij werd niet geloofd, werd weggezet als man met psychische problemen en raakte zijn functie kwijt.

Hoewel veel is rechtgezet en hij op veel punten ook van de rechter gelijk heeft gekregen, wil hij vijf miljoen euro voor alle geleden schade. Het liefst treft hij een schikking, maar omdat hij steeds tegen een muur oploopt, stapt hij nu toch naar de rechter.

Motie

Van Wulfen vindt steun bij Groep Markuszower. Tweede Kamerlid Tamara ten Hove, zelf ook veteraan, doet een poging om met een motie het kabinet toch nog tot een schikking te bewegen, al is het hoogst onzeker of dit lukt.

Dinsdag komt de motie in stemming. Minister van Defensie Dilan Yeşilgöz zegt door de dagvaarding geen schikking te kunnen treffen omdat de zaak 'onder de rechter' is. Van Wulfen veegt hier de vloer mee aan, want de dagvaarding is van de baan als de schikking is getroffen.

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Door Redactie Hart van Nederland

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