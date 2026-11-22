Monique en Anton Maurik uit Capelle aan den IJssel hebben wel eens betere weekenden gekend. Het stel kreeg zaterdagavond via een appje nieuws dat hen schokte. Namelijk de vrijlating van Francesco Schettino, de ex-kapitein van de Costa Concordia. De Italiaan heeft negen jaar van zijn straf uitgezeten, de resterende straf mag hij thuis uitzitten.

Het nieuws over de Costa Concordia ging in op 13 januari 2012 de hele wereld over. Het cruiseschip liep die dag vlak voor de kust van het Italiaanse eilandje Giglio vast op een rost waarna het kapseisde. Er kwamen 32 mensen om het leven.

Therapie na scheepsramp

Andere opvarenden, waaronder Monique en Anton, probeerden de boot te ontvluchten. Maar voor ze dat konden doen had de kapitein het schip al verlaten. Kapitein Schettino werd in 2015 uiteindelijk veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf waarvoor hij in 2017 achter slot en grendel belandde. Monique en Anton overleefden de ramp die hun levens wel voorgoed veranderde. "Het gaat inmiddels weer beter met ons, maar wel hebben allebei in therapie gezeten. Ik kreeg het nieuws via een appje en ik zal je zeggen dat ik op zijn ‘Rotterdams’ reageerde, vloekend dus. We begrijpen het niet. We zijn nu jaren verder en we hebben gelukkig weer cruises kunnen maken, dat heeft wel lang geduurd.”

Het verhaal van Monique en Anton zie je in bovenstaande video.