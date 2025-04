Opblaas-Sara van 12 meter hoog steelt de show in Twents weiland

Langs de Lemselosestraat bij Lemselo, tussen Weerselo en Oldenzaal, ligt sinds maandag een opvallend gevaarte in het weiland: een twaalf meter hoge, schaars geklede opblaaspop. De reusachtige ‘Sara’ ligt wijdbeens in het gras, tot groot vermaak van voorbijgangers én de jarige, vertelt buurman Jan Maathuis aan Tubantia.

De 50-jarige Marieke werd op ludieke wijze verrast door haar buren. Tijdens een gezellige avond met de buurt werd het plan geboren. "We zaten met de noabers bij elkaar om te bedenken wat we konden doen voor de 50ste verjaardag van de buurvrouw. Doen we een spandoek met teksten of gaan we iets geks doen? Toen kwam een andere buurvrouw met dit idee,” zegt Maathuis tegen de regionale krant.

Opblaas-Sara van 12 meter steelt de show in Twents weiland. Beeld: Tubantia

Buitje

De buurtbewoners regelden de enorme pop en zetten haar feestelijk langs de weg. “De buurvrouw vond het prachtig, en de buurman al helemaal,” aldus Maathuis. De pop trekt flink wat bekijks, maar moet woensdag helaas weer weg. “We hopen op een buitje. We moeten haar droog inpakken, dan kunnen we haar nog een dag langer laten staan.”