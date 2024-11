Onschuldige DNA-test onthult na 40 jaar verborgen verleden van Simone (43)

Simone (43) dacht 40 jaar lang dat ze haar familiegeschiedenis kende, totdat een DNA-test alles op zijn kop zette. Deze test, bedoeld om meer over haar achtergrond te achterhalen, leidde onverwachts naar een groot geheim. Het zaad dat bij de kunstmatige inseminatie werd gebruikt om haar te verwekken, bleek niet van haar vader te zijn, maar van een onbekende donor. En dit gebeurde zonder dat zij of haar ouders daarvan op de hoogte waren.

Haar ouders kozen destijds voor kunstmatige inseminatie omdat kinderen krijgen niet vanzelfsprekend bleek. Ze gingen hiervoor naar het Pieter Pauw-ziekenhuis in Wageningen, waar haar moeder het sperma van haar vader inleverde voor de behandeling. Na enkele pogingen slaagde de inseminatie en werd Simone negen maanden later geboren, ook in het ziekenhuis in Wageningen.

Wat er precies in het Wageningse ziekenhuis gebeurde, blijft onduidelijk. Alles wijst erop dat het zaad van haar vader zonder hun medeweten is vermengd of vervangen door dat van een donor – iets wat destijds blijkbaar vaker voorkwam. Door haar verhaal te delen, hoopt Simone anderen aan te moedigen hun afkomst te onderzoeken als ze hierover twijfels hebben.

Twijfel

“Ik deed een DNA-test uit twijfel en nieuwsgierigheid. Ik wilde weten waar ik vandaan kom. Mijn vader heeft zijn eigen vader nooit gekend, en vroeger was er nog geen uitgebreide technologie", vertelt Simone. Maar die ene test bracht veel meer aan het licht dan alleen een simpele familielijn.

Simone voelde zich altijd al anders, vertelt ze. "Ik merkte dat ik niet helemaal in mijn familie paste. Ik kom uit een eenvoudig gezin, maar ik ben niet zo", zegt ze. Waar haar familie weinig met school, lezen en theater had, was Simone juist gepassioneerd over die dingen. "Ik ging zonder moeite naar school en bleek hoogbegaafd te zijn, wat sterk contrasteerde met mijn familie, die niet veel had met school en lezen. Theater was ook een grote passie van me, iets dat niemand anders in mijn familie deelde."

Die verschillen maakten haar soms onzeker over haar plek binnen de familie, maar het idee dat dit door een onbekende donorvader kwam, had ze nooit overwogen.

Qua uiterlijk lijken we niet op elkaar, maar innerlijk des te meer. Simone

Het was pas toen ze via DNA-matchmaking in contact kwam met Eefje, een vrouw die net als zij via een donor verwekt bleek, dat alles duidelijk werd. "Ik wist niet wat de uitslag betekende toen ik die kreeg. In de app zag ik alleen maar cijfers. Toen nam ik contact op met de persoon die de informatie beheerde."

De test toonde een DNA-overeenkomst met Eefje, die inmiddels wist van haar donorafkomst. "In april ontmoetten Eefje en ik elkaar voor het eerst. We gingen lunchen. Qua uiterlijk lijken we niet op elkaar, maar innerlijk des te meer. We hebben allebei een sterk moreel kompas en delen dezelfde liefde voor leren en lezen. We hebben zelfs een grote Disney-puzzelverzameling. We leren elkaar nog steeds beter kennen."