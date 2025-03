Ondernemer in Zwolle geschokt door haatbrief maar geraakt door massale steunbetuigingen

Dima al Tabbaa, eigenaar van restaurant Dima’s Huis in Zwolle, kreeg donderdagochtend een haatbrief in de bus. De boodschap op het kaartje was duidelijk: ze moest terug naar Syrië. Ondertekend door 'Geert Wilders'. De Zwolse onderneemster was stomverbaasd en verdrietig, maar voelde zich uiteindelijk gesteund door de vele hartverwarmende reacties uit de stad.

Het anonieme kaartje bevatte een kwetsende tekst waarin werd gesuggereerd dat het tijd werd voor haar om Nederland te verlaten. Op de voorkant stond een afbeelding van een varken. Al Tabbaa begreep in eerste instantie niet wat de bedoeling was, omdat ze zich in Zwolle altijd welkom had gevoeld. Toen de boodschap tot haar doordrong, besloot ze direct haar buurman van de naastgelegen ijssalon te informeren. Die raadde haar aan de politie in te schakelen, waarna een agent haar adviseerde online aangifte te doen.

Op sociale media deelt de onderneemster een krachtig antwoord aan de anonieme afzender. Ze benadrukt dat haar gezin al 10 jaar in Nederland woont, de Nederlandse nationaliteit heeft en haar restaurant een vaste plek in de stad heeft verworven. "Ik voel mij Nederlander. Dus onbekende briefschrijver, ik blijf nog even in mijn land!", schrijft ze op Instagram.

Golf van steun

De reacties lieten niet lang op zich wachten. Een lokale café-eigenaar kwam langs met bloemen, klanten stuurden kaartjes en op sociale media kreeg ze een golf van steun. Mensen zeiden ze hier niets van aan moet trekken. Dat draaide haar gevoel meteen omgedraaid. Ze vindt Zwolle een lieve stad, zo laat ze optekenen in De Stentor.

De politie neemt de melding serieus. Het is nog onduidelijk wie achter de bedreiging zit.