Opening badseizoen zwembad De Rijd opnieuw uitgesteld na vandalisme

Gisteren, 21:04

Ze balen er enorm van. De vrijwilligers van zwembad De Rijd hoopten dit weekend druk te zijn met blije bezoekers, maar in plaats daarvan moeten ze nu alles repareren. Twee weekenden op rij hebben vandalen vernielingen aangericht aan en rondom het zwembad. Tot grote woede en verdriet van de vrijwilligers.

"Heel het dorp is in rep en roer", vertelt Jeske Weel van zwembad De Rijd. Eigenlijk zou het zwembad op 1 mei opengaan, maar dat is nu met twee weken uitgesteld omdat alles kapot is gemaakt. "Nieuwe tegels die we nog zouden leggen, zijn het zwembad in gegooid", legt Weel uit. Daardoor zijn niet alleen die tegels onbruikbaar geworden, maar zijn ook tegels in het zwembad beschadigd geraakt. Daarom moest het hele bad leeg voor reparaties.

Raadsel

Wie erachter zit, is nog een groot raadsel. Het zwembad wordt volledig gerund door vrijwilligers en is geliefd in het dorp. "Iedereen leeft enorm mee en vindt het vreselijk wat er is gebeurd. Het is zo jammer dat we met dit mooie weekend op komst nu niet open kunnen", vertelt Weel.

Wat er precies allemaal kapot is gegaan en wanneer het zwembad alsnog open hoopt te gaan, vertelt bestuurslid Sander Sanders in de video boven dit artikel.

Door Redactie Hart van Nederland

