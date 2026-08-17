Johan en Antoinette al vier jaar in strijd met buren en gemeente om uitbouw

Al vier jaar lang strijden Johan en Antoinette uit Landsmeer tegen hun buren en de gemeente. Volgens hen overschrijdt de uitbouw van de buren de erfgrens. Dat zorgt voor veel verdriet, torenhoge juridische kosten en een waardevermindering van hun woning. Ook hebben ze door de situatie last van schimmel in de muur. Het stel is het zat en wil dat de gemeente eindelijk gaat handhaven. Dinsdag buigt de bestuursrechter zich over de zaak.

De emoties lopen hoog op bij het stel. Volgens Johan werken de buren niet mee. Daarom stapte hij naar de gemeente, maar ondanks talloze verzoeken om hulp staat de uitbouw er nog altijd. Dat heeft volgens hem grote gevolgen. "Ze zijn over de erfgrens gaan bouwen. Dan denk je: dat is zo opgelost, maar dat blijkt niet zo te zijn. Het lucht niet meer door en daardoor heb ik schimmel in mijn huis zitten."

Elke week demonstreren

De zaak wordt dinsdag behandeld door de bestuursrechter in de rechtbank in Haarlem. Intussen laten Johan en Antoinette zich wekelijks horen bij het gemeentehuis. Met spandoeken demonstreren ze daar voor handhaving en hopen ze de gemeente alsnog in beweging te krijgen.

De gemeente laat weten eerst de uitspraak van de bestuursrechter te willen afwachten voordat ze inhoudelijk reageert.