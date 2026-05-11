Politie zoekt vermiste man, blijkt dronken 40 kilometer naar huis te lopen

Vandaag, 20:18

De politie kreeg zondagochtend een melding van een bezorgde vrouw, omdat haar man niet was thuisgekomen na een bezoek aan een kennis in Anna Paulowna. De politie zette een zoekactie op, maar de man was ondertussen al onderweg naar huis.

Volgens de beschikbare informatie was de man in de nacht daarvoor dronken op de fiets naar het station gegaan om de laatste trein naar Hoorn te pakken. Omdat hij onbereikbaar was en zijn telefoon uitstond, werd een zoektocht gestart langs bermen, sloten, water en stations in Anna Paulowna. Ook agenten in Hoorn zochten mee rond het station.

Verlossend telefoontje

De politie hield er zelfs rekening mee dat de man mogelijk in de trein in slaap was gevallen en ergens anders in het land terecht was gekomen.

Na uren zoeken kwam het verlossende telefoontje: de man was weer thuis. Hij bleek de laatste trein te hebben gemist en besloot daarop vanuit Anna Paulowna naar zijn woning in Zwaag te lopen. De tocht duurde ongeveer acht uur en ging over bijna 40 kilometer.

Volgens de politie kwam hij "in ieder geval weer nuchter thuis".

Door Redactie Hart van Nederland

