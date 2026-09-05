Voetbalclub De Blokkers samen in stilte voor overleden 13-jarige Finn

Voetbalclub De Blokkers in Hoorn rouwt om het overlijden van hun 13-jarige jeugdlid Finn van Dalen. De jongen kwam woensdag om het leven bij een verkeersongeval op de Rijnweg in Hoorn. Het nieuws heeft grote impact op de club en zijn teamgenoten. "Voetballen was z’n lust en z’n leven, tezamen met z’n voetbalvrienden en maatjes", laat de familie weten aan Hart van Nederland.

De meeste wedstrijden van De Blokkers gaan dit weekend wel door. Wel wordt voorafgaand aan iedere thuiswedstrijd een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan Finn.

Bij de kantine is daarnaast een herdenkingsplek ingericht waar leden en bezoekers een boodschap voor Finn kunnen achterlaten. De club probeert spelers, ouders en andere leden waar mogelijk te ondersteunen in deze moeilijke periode.

Toedracht nog onduidelijk

De politie onderzoekt nog hoe het ongeval precies kon gebeuren. De bestuurder van de auto werd aangehouden en na verhoor weer vrijgelaten, maar blijft verdachte.