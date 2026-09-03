Familie verongelukte Nina wil veiligere Ronde Hoep: 'Mag nooit meer gebeuren'

In de ochtend van 20 juni ging het vreselijk mis in Ouderkerk aan de Amstel. De 21-jarige Nina verongelukte tijdens een fietsrondje op de populaire Ronde Hoep. De te drukke en smalle weg moet veranderen, vindt de familie van Nina. Met een petitie en een veiligheidswandeling willen ze duidelijk maken dat er niet nog meer doden mogen vallen.

"Ze was aan het wielrennen met haar vader. Ze moesten uitwijken voor een tractor, waarbij ze ten val is gekomen. De aanhanger heeft haar toen geraakt", vertelt Gijs Hoen, de oom van Nina, aan Hart van Nederland. "Ze heeft echt enorme pech gehad." Volgens familie en vrienden mag dit nooit meer gebeuren.

De familie hoopt dat de verkeerssituatie snel veiliger wordt. Wethouder Stijn Nijssen begrijpt de zorgen. "De gemeente vindt verkeersveiligheid heel erg belangrijk. In de afgelopen jaren hebben we ook veel gedaan voor de veiligheid", legt hij uit. "Het onderzoek naar de verkeerssituatie gaat nu starten. Ik hoop in september of oktober resultaat te hebben en dan kunnen we aan de gang."

De familie hoopt dat er voor die tijd al iets verandert.

In bovenstaande video delen familie en vrienden van Nina hun verdriet en zorgen.