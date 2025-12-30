Familie zoekt reddende engel na brute diefstal kinderwagen bij station Alkmaar

Loredana stond dinsdagmiddag met haar vier weken oude baby in haar armen te wachten op de bus toen een onbekende man ineens de kinderwagen greep en er vandoor ging. Dankzij de snelle actie van een onbekende reiziger kreeg ze uiteindelijk haar spullen terug. De familie hoopt nu met hem in contact te komen en heeft een oproep op Facebook geplaatst. De oproep is al meer dan duizend keer gedeeld.

"Hij is echt haar reddende engel geweest", vertelt oma Carmen tegen Hart van Nederland. Haar schoondochter stond dinsdagmiddag te wachten op buslijn 6 richting Daalmeer toen ze van de kinderwagen beroofd werd. Omdat haar baby onrustig was, hield ze hem vast in haar armen.

De kinderwagen stond dus leeg naast haar. "In het bushokje zat een man naast haar die wat met de lege wagen begon te bewegen." Ook een andere reiziger, die iets verderop stond, vond dat in eerste instantie niet opvallend, vertelt Carmen. Maar plotseling rende de man met de kinderwagen weg.

Persoonlijke spullen

In de wagen zaten alle persoonlijke spullen van Loredana: haar boodschappen, portemonnee en telefoon. "Maar ze kon de man met geen mogelijkheid achtervolgen, omdat ze haar baby vasthield", vertelt Carmen. De reiziger die verderop stond, dacht eerst dat de dader bij Loredana hoorde.

Maar al snel had hij door dat er iets mis was. De reiziger zette de achtervolging in en wist de dader te tackelen. "Door zijn snelle ingrijpen heeft ze zowel de kinderwagen als al haar spullen nog. De dader is verder gevlucht."

Loredana was erg geschrokken van het voorval en begreep niet hoe iemand zoiets kon doen, aldus Carmen. De gebeurtenis heeft veel indruk gemaakt: "Ze is nu super alert en houdt haar spullen goed in de gaten. Het is eigenlijk belachelijk dat het zo moet." De familie heeft inmiddels contact opgenomen met de politie en aangifte gedaan.

Wie is de reddende engel?

Volgens Loredana vertelde de behulpzame man dat hij zelf ook vader is. Daarna verdween hij uit beeld, nog voordat zij hem kon bedanken. De familie hoopt de onbekende helper terug te vinden. Loredana herinnert zich dat hij een man is met een getinte huid en dat hij tussen de 30 en 40 jaar oud was. Op het moment dat ze hem zag, droeg hij een blauwe jas.

Carmen heeft inmiddels ook een oproep op Facebook geplaatst: "Hij heeft onbaatzuchtig gehandeld door het voor haar en haar kleine baby op te nemen. Graag komen wij met deze man in contact om hem te bedanken. Delen wordt gewaardeerd", staat er geschreven. Het bericht is inmiddels al meer dan duizend keer gedeeld.

Foto ter illustratie.