Mieke (73) en dochter Katja trippen per ongeluk door gevonden bonbons

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 22:34 - Update: 1 uur geleden

Een bizarre dag hebben Katja en haar 73-jarige moeder Mieke achter de rug. Twee vergeten bonbonsjes in de koelkast van hun B&B in het Brabantse Liempde hadden grote gevolgen. Nietsvermoedend aten de twee de achtergebleven chocola op. Mieke trok vervolgens wit weg, werd slap en dacht dat ze een hersenbloeding kreeg. De bonbonsjes waren niet wat ze dachten dat het waren.

Tijdens het schoonmaken kwam Mieke de bonbons tegen in de koelkast. Hoewel Mieke en haar dochter na het verorberen van de chocola in eerste instantie nog doorgingen met poetsen, ging het al snel niet meer. "Ik wilde mijn ogen niet dichtdoen, want dan wist ik dat het klaar was. Ik zag daarnaast de hele tijd mijn overleden zus voor me", vertelt Mieke aan Hart van Nederland.

Eenmaal aangekomen bij de huisarts waren Katja en Mieke nog steeds in paniek. Maar toen viel uiteindelijk het kwartje: de bonbons zaten vol met cannabis. De chocolade was achtergelaten door B&B-gasten.

Bizarre dag

"Toen mijn moeder helemaal wit wegtrok, begon ik mij echt zorgen te maken. Ik heb bij de dokter als een gek geroepen dat mijn moeder dood zou gaan", vertelt Katja. "Ik had nog nooit zoveel paniek gehad. Tot de dokter wist dat het door een bonbon kwam. Toen wisten ze van de cannabis."

De bonbons zorgde dus voor een bizarre dag. "We namen het bonbonnetje rond 15.00 uur en om 22.00 uur waren we nog steeds aan het trippen." Moeder en dochter kunnen er inmiddels hard om lachen. De gasten hebben trouwens hun excuus aangeboden en bloemen gestuurd.

Door Redactie Hart van Nederland

