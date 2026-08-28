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Julie woont pas één dag in nieuwe woning als brand huis onbewoonbaar maakt

Persoonlijke verhalen

Gisteren, 22:40

Julie Kremers uit Helmond dacht eindelijk een nieuwe start te maken. Op zondag trok ze met haar twee jonge kinderen in hun nieuwe huurwoning. Nog geen dag later sloeg het noodlot toe: brand maakte het huis onbewoonbaar. "Het voelt als een nachtmerrie."

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De brand komt voor Julie na een periode waarin ze al veel voor haar kiezen kreeg. Ze kwam uit een vechtscheiding, verloor haar baan en moest haar koopwoning verkopen. Met haar kinderen woonde ze daarna tijdelijk in de seniorenwoning van haar ernstig zieke moeder, in afwachting van een huurwoning.

Belletje van de buurvrouw

Het huis in Helmond moest daarom hun nieuwe, veilige plek worden. Julie had veel zelf geregeld en haar spaargeld in de woning gestoken om er samen met haar kinderen opnieuw te kunnen beginnen. Na alle stress van de afgelopen tijd had ze eindelijk het gevoel dat ze haar leven weer aan het opbouwen was.

Maandag bracht ze haar oudste dochter naar haar eerste schooldag en ging ze met haar jongste nog wat spullen halen. Toen belde de buurvrouw: haar huis stond in brand.

Geen inboedelverzekering

De brand ontstond in de achtertuin en sloeg over naar de woning. Meubels en andere spullen liepen schade op door vuur, rook en roet. Julie had nog geen inboedelverzekering afgesloten en moet daardoor een groot deel van de schade zelf betalen. Haar spaargeld zat volgens haar in het huis.

Om haar gezin weer op weg te helpen, is Julie een crowdfunding gestart. De huur wordt volgens haar tijdelijk stopgezet en de woning wordt gerenoveerd.

Politie doet onderzoek

Hoe de brand kon ontstaan, wordt nog onderzocht. De politie houdt rekening met brandstichting, maar zegt dat dit niet vaststaat. "Er loopt een onderzoek. In eerste aanleg om te kijken of er sprake is van brandstichting of niet."

Door Redactie Hart van Nederland
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