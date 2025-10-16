Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Straat in Breda maakt zich al op voor Halloween: 'We zijn echt fan'

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 23:05

Link gekopieerd

31 oktober is het pas echt Halloween, maar de bewoners van de Ahornstraat in Breda zijn al bezig met de laatste voorbereidingen. Ze willen de hele straat in griezelige sferen krijgen.

Drie weken lang is buurtbewoner Jaimy Weijgers met vele anderen al bezig om de straat om te toveren. Het pronkstuk van dit jaar? Het spookhuis van zo'n 9 meter lang. Er komen overal poppen te staan, er komt een heuse keuken met alle 'lichaamsdelen' en schilderijen op de muur die bewegen.

"Een jaar of drie is het nu al heel groot, maar daarvoor waren we er ook al", zegt hij tegen Hart van Nederland. "Heel de wijk is fan van Halloween, zeker door wat wij wegzetten. Maar ik weet niet of we hier volgend jaar overheen komen."

Halloween vieren

De straat pakt dus uit, maar niet overal in ons land doen we dat. Uit het Hart van Nederland-panel blijkt dat 17 procent van de Nederlanders iets met het feest doet, waaronder versieren of het houden van verkleedfeestjes.

Door Jamie van Velzen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.