Straat in Breda maakt zich al op voor Halloween: 'We zijn echt fan'

31 oktober is het pas echt Halloween, maar de bewoners van de Ahornstraat in Breda zijn al bezig met de laatste voorbereidingen. Ze willen de hele straat in griezelige sferen krijgen.

Drie weken lang is buurtbewoner Jaimy Weijgers met vele anderen al bezig om de straat om te toveren. Het pronkstuk van dit jaar? Het spookhuis van zo'n 9 meter lang. Er komen overal poppen te staan, er komt een heuse keuken met alle 'lichaamsdelen' en schilderijen op de muur die bewegen.

"Een jaar of drie is het nu al heel groot, maar daarvoor waren we er ook al", zegt hij tegen Hart van Nederland. "Heel de wijk is fan van Halloween, zeker door wat wij wegzetten. Maar ik weet niet of we hier volgend jaar overheen komen."

Halloween vieren

De straat pakt dus uit, maar niet overal in ons land doen we dat. Uit het Hart van Nederland-panel blijkt dat 17 procent van de Nederlanders iets met het feest doet, waaronder versieren of het houden van verkleedfeestjes.