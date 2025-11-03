Terug

Brabantse ijsmaker Stefan Beerens naar WK in Italië voor het lekkerste ijs

Vandaag, 18:35

De zomer mag dan voorbij zijn, maar voor ijsbereider Stefan Beerens (33) uit Baarle-Nassau begint het avontuur nu pas echt. Met zijn bijzondere ijssmaak Imagi heeft hij zich geplaatst voor het wereldkampioenschap ambachtelijk ijs in Italië. Tijdens de Europese finales wist Stefan met zijn creatie een plek te veroveren in de top van Europa, een uitzonderlijke prestatie voor de Brabantse ijsmaker én het team van IJskeuken Kennis van IJs in Bladel.

Bij IJskeuken Kennis van IJs in Bladel is de trots groot. "We zijn ontzettend trots op Stefan en op ons hele team," zegt eigenaar Gijs Kennis. "Deze prestatie is het resultaat van echte samenwerking, vakmanschap en passie. Stefan mag dan degene zijn die in Italië achter de ijsmachine staat, maar achter hem staat een team dat met dezelfde toewijding werkt. Dat we samen nu mogen schitteren op wereldniveau, is meer dan verdiend."

IJs tot verbeelding

Vier maanden voor de wedstrijd kreeg Stefan de vraag of hij mee wilde doen. "Ik had al snel een smaakcombinatie in mijn hoofd, maar daarna begon het echte werk," zegt hij. Samen met zijn collega’s werkte hij aan de perfecte balans. "Elk detail moest kloppen."

"Ik wil mensen laten proeven met hun verbeelding," vertelt ijsmaker Stefan. Daarom bedacht hij de ijssmaakt Imagi. Want met een gewone vanille smaak kom je niet ver. Imagi is een smaakbeleving die je meeneemt naar het Verre Oosten, met een verfijnde combinatie van ananas, Japanse yuzu, Thaise basilicum en kokos. "Imagi vertelt een verhaal en laat je even ontsnappen naar een andere wereld."

In 2019 deed Stefan ook mee aan de wedstrijd en won hij de landelijke ronde. Toen kon hij door corona niet afreizen naar Italië. "Ik moest alles opsturen en hopen dat het goed gepresenteerd werd. Dat was een gok." Dit keer mag hij zelf afreizen en zijn ijs ter plekke ‘voordraaien’ tot de perfecte bol.

Door Redactie Hart van Nederland

