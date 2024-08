Trouwfotoshoot van Dennis en Aniek vlak voor noodweer levert prachtige plaatjes op

Heb jij iets meegekregen van de storm afgelopen zaterdag? Bruidspaar Dennis (31) en Aniek de Vries (30) in ieder geval wel. Zij deden hun trouwshoot net voordat het noodweer losbarstte, en dat leverde indrukwekkende foto's op.

"We hebben de hele dag prachtig weer gehad, maar 's avonds kwam het noodweer", vertelt het stel aan Hart van Nederland. "Er kwam een hele dreigende lucht aan, en toen hebben we deze prachtige foto gemaakt. Echt twee minuten nadat we binnen waren, barstte het los."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Het stel is ervan overtuigd dat het noodweer niet symbolisch is voor hun huwelijk. "Want na regen komt zonneschijn."

Bekijk in de video hierboven hoe de foto's eruitzien, en ook waar Dennis en Aniek momenteel vertoeven na hun huwelijk.