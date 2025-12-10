Negentien kinderen van omstreden vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat doen verhaal in boek

Drie jaar geleden ontdekte Roel Moradi via een DNA-test dat hij een donorkind is van de beruchte spermadokter Jan Karbaat. Het veranderde zijn leven ingrijpend. Opeens had hij meer dan honderd broers en zussen erbij. Hoewel hij dit nieuws met ups en downs heeft verwerkt, vond hij het belangrijk dat het sensatiebeeld van 'de sjoemeldokter' wordt bijgesteld. Samen met zijn halfzus Diane schreef hij een verhaal over hun waarheidsvinding.

"Ik ben er zelf achter gekomen, doordat mijn vrouw en ik het wel zagen zitten om een DNA-test te doen. Toen zag ik bij de resultaten 25 namen van mensen met hetzelfde DNA. Toen wist ik vrij snel, echt binnen 5 minuten door te googelen dat ik een donorkind van Jan Karbaat was. Dan staat heel je wereld op z'n kop", legt Roel uit aan Hart van Nederland.

'107 broers en zussen'

Eerst hoefde hij zijn broers en zussen niet ontmoeten. Die behoefte kwam pas later. "Het ontmoeten van mijn broers en zussen werkte verbindend, omdat we allemaal hetzelfde verhaal delen. Wij begrijpen elkaar allemaal", vertelt hij. "Ik heb de documentaire gekeken en vele nieuwsartikelen gelezen. Ik zie dan vooral veel sensatie, terwijl wij staan allemaal lichtvoetig in het leven en we zijn gewoon blij dat we bestaan."

Samen met zijn halfzus Diane Oostendorp besloot hij uiteindelijk een boek te schrijven over hun waarheidsvindingen: "Het boek heet '107 broers en zussen', omdat de teller van bekende donorkinderen op 107 stond toen we begonnen met schrijven. Inmiddels ligt dat aantal op 113 en dat zal nog wel oplopen, denk ik. In het boek doen in totaal 19 broers en zussen hun verhaal."