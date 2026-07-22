Nederlander redt vrouw uit brandende auto in België: 'Ik dacht geen seconde na'

Een 56-jarige Nederlander uit Dronten heeft woensdagochtend een vrouw uit een brandende auto gered na een ernstig ongeval op de A19 bij het Belgische Menen.

Erik Scholte was samen met zijn vrouw onderweg naar Kortrijk toen hij zag hoe een auto van de weg raakte en in een gracht belandde. Hij aarzelde geen moment om in actie te komen.

"Ik dacht geen seconde na. Ik ben meteen uit de auto gesprongen en naar haar toe gerend. Je laat iemand in zo'n situatie niet achter", vertelt Scholte aan Hart van Nederland.

Vlammen uit de auto

Toen hij bij het voertuig aankwam, sloegen de vlammen al uit de auto. Samen met een vrachtwagenchauffeur wist hij de bestuurster uit de auto te halen en in veiligheid te brengen.

De vrouw is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Scholte is zij buiten levensgevaar. "Dat is echt heel mooi nieuws. We zetten onze reis voort naar Frankrijk."