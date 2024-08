Anton loopt 3450 kilometer op blote voeten, tienduizenden euro's opgehaald

De 37-jarige Nederlandse oorlogsveteraan Anton Nootenboom heeft in 175 dagen ruim 3450 kilometer afgelegd op blote voeten en daarmee het wereldrecord verbroken. Hij zette het Guinness World Record zondagmiddag in Saint Louis (Missouri) om 15.00 uur lokale tijd op zijn naam. Hiervoor stond het record op 3409,75 kilometer, gelopen door de Pool Pawel Durakiewicz.

Nootenboom, ook wel de 'Barefoot Dutchman' genoemd, loopt na het behalen van het record nog 1700 kilometer door naar New York. Zijn woordvoerder meldt dat hij naar verwachting op 2 november aankomt op Times Square.

Zijn wandeltocht begon op 17 februari van dit jaar op Santa Monica Beach in Californië (zie bovenstaande video). Zijn doel was altijd al om van Los Angeles naar New York lopen en het wereldrecord zou daarmee vanzelfsprekend worden verbroken.

Volgens de woordvoerder zit Nootenboom er "helemaal doorheen". Het is "afzien met kokendhete wegen" nu het dagelijks 35 graden is.

Mentale gezondheid

Nootenboom legt al die kilometers af op blote voeten om aandacht te vragen voor de mentale gezondheid van mannen. Hij is begaan met dit onderwerp door zijn tijd in het leger. Met een crowdfunding voor de tocht is tot nu toe 18.749 euro opgehaald. Dat geld gaat naar verschillende organisaties die zich bezighouden met het mentale welzijn van mannen.

