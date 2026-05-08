Smetvrees aanpakken via je telefoon? Nieuwe app moet drempel wegnemen

Sommige mensen wassen tientallen keren per dag hun handen of maken urenlang schoon, ook als iets helemaal niet vies is. In Nederland hebben naar schatting zo'n 180.000 mensen last van smetvrees. Dat kan hun dagelijks leven flink beperken. Om hulp toegankelijker te maken, wordt nu een nieuwe app getest die gebruikers thuis helpt om met hun angst om te gaan.

De app werkt met zogenoemde exposuretherapie. Via de camera van een smartphone verschijnen virtuele beelden in de echte omgeving van de gebruiker. Denk aan bacteriën, schimmel, maden of vloeistoffen op een tafel. Gebruikers leren stap voor stap omgaan met situaties die normaal veel spanning oproepen.

Aanmelden voor onderzoek Heb jij last van smetvrees en wil je ervan afkomen, maar vind je de kosten of de drempel voor een reguliere behandeling te hoog? Dan kun je deelnemen aan een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam. In de studie onderzoeken wetenschappers de effectiviteit van de app ZeroOCD. Meer informatie en aanmelden kan hier.

Angst verminderen met oefeningen thuis

Marketa, die zelf last heeft van smetvrees, deed mee aan het onderzoek naar de app. Haar klachten namen tijdens de coronaperiode verder toe. Ze was doodsbang om mensen om haar heen te besmetten. "Ik wist door mijn achtergrond in de psychologie al een beetje wat ik eraan kon doen", vertelt ze. Toch hielp de app haar om haar smetvrees verder te verminderen. De applicatie bevat naast oefeningen ook uitleg over de stoornis.

Volgens onderzoekers kan de app vooral helpen voor mensen die moeite hebben om naar een therapeut te stappen. Schaamte speelt daarbij vaak een rol. In de video hierboven vertellen Marketa en Tara Donkers, hoofdonderzoeker bij ZeroOCD, meer over de app.