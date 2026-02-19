Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Rudi Bakker (63) directeur fabriek van vuurwerkramp overleden

Rudi Bakker (63) directeur fabriek van vuurwerkramp overleden

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 16:40

Link gekopieerd

Rudi Bakker, ex-directeur van S.E. Fireworks, is woensdagochtend onverwachts overleden. Hij laat zijn vrouw en twee zoons achter. De Enschedeër leidde samen met zijn compagnon, Willy Pater, het vuurwerk bedrijf dat aansprakelijk was voor de vuurwerkramp op 13 mei 2000. Daarbij kwamen 23 mensen om het leven, van wie vier brandweermannen.

Rudi Bakker pleitte vorig jaar nog voor zijn onschuld in een interview met Nieuws van de Dag:

Exclusief interview Rudi Bakker over Vuurwerkramp: 'Ik kan niet leven zoals ik zou willen'
7:12

Exclusief interview Rudi Bakker over Vuurwerkramp: 'Ik kan niet leven zoals ik zou willen'

Schuld altijd ontkend

De twee mannen werden tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld. Volgens het officiële onderzoek zou het bedrijf te veel en te zwaar vuurwerk hebben opgeslagen. Zelf heeft Rudi Bakker dit altijd ontkend en vond dat de overheid hem als zondebok gebruikte. Sinds zijn veroordeling streed hij voor eerherstel.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

'Overheid heeft vuurwerkramp Enschede zelf veroorzaakt'
'Overheid heeft vuurwerkramp Enschede zelf veroorzaakt'
Onderzoek vuurwerkramp: 'Mij bekruipt het gevoel dat hier iets niet goed zit'
Onderzoek vuurwerkramp: 'Mij bekruipt het gevoel dat hier iets niet goed zit'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.