Rudi Bakker (63) directeur fabriek van vuurwerkramp overleden

Rudi Bakker, ex-directeur van S.E. Fireworks, is woensdagochtend onverwachts overleden. Hij laat zijn vrouw en twee zoons achter. De Enschedeër leidde samen met zijn compagnon, Willy Pater, het vuurwerk bedrijf dat aansprakelijk was voor de vuurwerkramp op 13 mei 2000. Daarbij kwamen 23 mensen om het leven, van wie vier brandweermannen.

Rudi Bakker pleitte vorig jaar nog voor zijn onschuld in een interview met Nieuws van de Dag:

7:12 Exclusief interview Rudi Bakker over Vuurwerkramp: 'Ik kan niet leven zoals ik zou willen'

Schuld altijd ontkend

De twee mannen werden tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld. Volgens het officiële onderzoek zou het bedrijf te veel en te zwaar vuurwerk hebben opgeslagen. Zelf heeft Rudi Bakker dit altijd ontkend en vond dat de overheid hem als zondebok gebruikte. Sinds zijn veroordeling streed hij voor eerherstel.